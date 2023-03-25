Denizli AK Parti temayül yoklaması için sandığa gitti

AK Parti Denizli İl Teşkilatında, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi öncesi, milletvekili aday sıralamasının belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti'de 22 Mart'ta aday adaylığı başvurularının bitmesinin ardından Denizli İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen temayül yoklaması başladı. AK Parti üyeleri, 40 milletvekili aday adayının olduğu temayül yoklaması için Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde kurulan sandıklara gitti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de süren seçim heyecanında yaklaşık 1892 üye oy kullanacak.

Seçim heyecanına ortak olan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, hayırlı olmasını dileyerek, “Yaklaşık 1892 üyemizin oy kullanacağı temayül yoklamasındayız, saat 10'da başlayıp 16'da tamamlanacak olan temayül yoklamamamız Denizli'mize ve ülkemize hayırlı olsun. 2018 yılında bizim milletvekili sayımız 8'di. Bu sene yapacağımız seçimlerde milletvekili sayımız 7'ye düştü. Bizimde temel hedefimiz 8'in 4'ü olan AK Parti Milletvekili sayımızı 7'ini 4'ü olacak şekilde çalışmamızı devam ettireceğiz. Bunu da net olarak söyleyeyim muhalif grubunda yaptığı açıklamalar, yaptığı çalışmalara baktığımızda onların hiç birinin Türkiye'nin derdiyle ilgilenmediğini, tamamen makamın mevkilerin dağıtıldığı pozisyonda olduğunu ve milletimizin de bunu net olarak gördüğünü düşünüyoruz” dedi.

“Mevcut aday adaylarımız içinde 4 tane aktif milletvekilimiz var”

İlk turda işi bitireceklerine inandıklarını söyleyen İl Başkanı Güngör, “Biz Türk milletine güvenerek 20 yıldır iktidardayız. İnşallah tek turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Mevcut aday adaylarımız içinde 4 tane aktif milletvekilimiz var. Onları hariç tutuyoruz, onlar temayül yoklamalarına girmiyorlar. Bu aday adaylarımızdan da 7'sini seçeceğiz, seçeceğimiz isimlerimiz açıklandığı anda çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

"İyi bir katılım var"

Temayülün önemli olduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “İyi bir katılım var, demokrasinin olmazsa olmaz unsuru olan partilerin gücü teşkilattan geçer, teşkilatın gücünü de artırmakta teşkilatın uygun bulduğu adayların temsil noktasına getirilmesi lazım. Bu temel onu hedefliyor. Teşkilattan 2 bine yakın oy verecek seçmenimiz var. Mahalle temsilcilerinden, yöneticilerine 7'den 70'e herkes aday adayımızı belirleyecek. Temayül yoklamasından netice alacağız. Tek başına temayül kriter değildir ama önemlidir” dedi.