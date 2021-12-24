Denizli AK Parti yeni Türkiye ekonomi modelini oda ve STK'lara anlattı

Denizli'de AK Parti, Türkiye'nin yeni ekonomi programını ve Denizli'nin bu programdaki yeri hakkında oda ve STK'lara bilgilendirmede bulundu.

Denizli'de Türkiye'nin yeni ekonomi programı hakkında AK Parti tarafından program gerçekleştirildi. Programa Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve diğer üyeler katıldı. Programda oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi programındaki Denizli'nin yeri hakkında bilgilendirilmede bulunuldu.

Programda konuşan AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, “Ülkemizin son 20 yılı kolay geçilmedi. Bugüne kadar ekonomimizi hedef alan, mili irademizi ve demokrasimizi hedef alan saldırılar, aslında vatandaşlarımızın 85 milyonunu ekonomik kaynaklarını hedef alıyor. Türkiye'de yaşanan darbeler ülkenin ekonomisine zarar vermiştir. Bu anlamda son 20 yıl süre zarfında adeta son yüzyılın darbe girişimlerini anımsatan vesayet yaklaşımlarına da tanık olduk. Bu ülkeyi kalıcı yatırım ülkesi haline getirmek için çalışıyoruz. Yatırımın yanında üretimi gerçekleştirerek bunu halkın arasında eşit bir şekilde paylaştırmak bizim hedefimizdir” dedi.