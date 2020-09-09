Denizli AK Parti'de 7. olağan kongre süreci kaldığı yerden devam ediyor

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ara verilen AK Parti'nin 7. Olağan Kongre sürecinde ilçe kongreleri "İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla kaldığı yerden devam ediyor.

Pandemi öncesinde Babadağ, Buldan, Çal, Sarayköy ve Güney'de ilçe kongrelerini tamamlayıp ilçe başkanlarını ve yönetimlerini belirleyen AK Parti Denizli teşkilatında kongre maratonu yeniden başladı. Geçtiğimiz hafta sonu Bozkurt , Çardak, Honaz, Çameli, Acıpayam ve Serinhisar'da 7. Olağan ilçe kongreleri maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak aynı heyecan ve birliktelikle gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen kongreler de mevcut başkanlar güven tazeledi.

İlçelerde başkanlar belli oldu

7. Olağan Kongre Sürecini tamamlayan 11 İlçe'de: Babadağ'da Suat Kaçamaz, Buldan'da Naci Çomuk, Sarayköy'de Volkan Gezen,Çal'da Yüksel Yılmaz, Güney'de Süleyman Tombal,Bozkurt'ta Mustafa Avcı,Çardak'ta Nazif Korkmaz, Honaz'da Mustafa Arık, Çameli'de Cengiz Yılmaz, Acıpayam'da Fikret Gümüş ve Serinhisar'da Cemal Kobaş AK Parti ilçe başkanı oldu.

Hemşehrilerimizle omuz omuza yeni mücadelelere atılmaya ilk günkü aşkla bir kez daha hazırız diyen Başkan Filiz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“ Kongrelerimizi öncelikle açık alanlar da yapmaya özen gösterdik ve gerekli pandemi tedbirlerini aldık. Bizim kongrelerimizde isimlerin hiç ama hiç önemi yoktur. Zaman zaman isimler değişse de , yönetimler revize edilse de, öz değişmez. Bugün partimizin yüklendiği misyon, ruhu hedef ve idealleri değişmez. Biz dosdoğru bir istikamette ilerleyen, iyinin ve doğrunun mücadelesini tevarüs etmiş bir hareketiz. Yenilenen teşkilatlarımız, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda, AK Partimizin sürükleyici gücü olacaktır. İlçe teşkilatlarında bugüne kadar görev yapan bütün kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hizmet yarışına devam edecek kardeşlerimize de başarılar diliyorum” dedi.

Öte yandan ilçe kongreleri bu hafta sonu 12 Eylül Cumartesi günü Tavas, Kale ve Beyağaç ile 13 Eylül Pazar günü de Baklan, Çivril ve Bekilli ile devam edeceği bildirildi.