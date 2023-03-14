Denizli AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı

AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yaptığı açıklamada; “14 Mayıs 2023 yılında yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı başvurularının gerçekleşmesi için AFAD'a bağış yapma zorunluluğu bulunuyor. Milletvekili adaylık başvurusu Ak Parti Genel Merkezi'ne veya İl Başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında, bizzat yapılacak” dedi.

AFAD'a bağış yapmayan aday olamayacak

“Türkiye yüzyılının başlangıcı olacak 14 Mayıs seçimleri için başvuruda bulunacak olan tüm vatandaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” diyen Başkan Güngör, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu yıl bir farklılık oluşturuldu. Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapacak vatandaşlarımız için AFAD'ın Deprem Yardım Kampanyasına erkek aday adayların 20 bin TL, kadın ve 18-30 yaş arası genç aday adayların 10 bin TL, engelli aday adaylarının ise 5 bin TL bağış yapması gerekiyor. Milletvekili aday adaylığı için diğer şartlarımız ise AFAD'ın Deprem Yardım Kampanyası hesaplarından herhangi birisine, 11 Mart 2023 tarihi ve sonrasında bağış yapıldığını gösterir, banka dekontuna aday adayının adı soyadı, T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihi yazılması gerekiyor. Adaylık Başvuruları, basvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan formların, E-Başvuru yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılmak suretiyle adaylık ön başvurusu yapılabilecek. E-Başvuru yapamayan kişiler ilgili teşkilat birimine giderek de bizzat başvuru işlemlerini yaptırabilecek. Aday adaylarının başvurularını, 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 21.00'a yapması gerekiyor”