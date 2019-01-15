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Denizli-Antalya karayolunda kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Denizli’de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Denizli-Antalya karayolunda trafik zaman zaman durma aşamasına gelirken, zinciri ve kar lastiği olmayan bazı sürücüler ise ya yolda kaldı ya da ittirilerek yoluna devam etti.



Kentte gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı havanın soğuması ile akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı en fazla ise trafiği olumsuz etkiledi. Yağış özellikle Denizli-Antalya karayolunu kullanan sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Karayolunun, Cankurtaran diye adlandırılan bölgesi girişinde trafik polisleri kar lastiği, zinciri olmayan ve tırların geçişine güvenlik gerekçesi ile belli bir süre izin vermedi. Yolun Denizli'yi giriş kısmında ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarından dolayı trafik belli bir noktada tek şeritten sağlanabildi. Yolun bu kısmında zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçlardan dolayı ise trafik zaman zaman durma aşamasına gelse de, karayolları ve trafik polisleri yaptıkları çalışmalar ile yolun açık kalmasını sağladı. Yolda kalan bazı araçlar ise çevredekilerin yardımı ile ittirilerek yolarına devam etmeleri sağlandı. Gidemeyecek durumda olan bazı araçlar ise çekiciler yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. Karayolunda ulaşım şuanda normal seyrinde devam ediyor.

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