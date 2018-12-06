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Denizli-Antalya karayolunda yoğun sis ve kar yağışı

Denizli’de aniden soğuyan hava olumsuzlukları da beraberinde getirirken kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı şehirlerarası yollarda sürücülerin zorluk çekmesine neden oldu.

Denizli'de aniden soğuyan hava olumsuzlukları da beraberinde getirirken kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı şehirlerarası yollarda sürücülerin zorluk çekmesine neden oldu.


Özellikle Denizli-Antalya karayolunda aniden bastıran yoğun kar yağışı sonrası Cankurtaran diye adlandırılan bölge beyaza büründü. Kar yağışına yoğun sis de etkilenince sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafik polisi ekipleri ise yolda sürekli devriye gezip sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak trafik güvenliğini sağladı. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini bekledi. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı bölgede yol şartları zorlaştı.

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