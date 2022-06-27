Denizli, Avrupa'nın en sağlıklı şehirleri arasında

Faz üyelik başvurusu kabul edildi. Türkiye'nin "En temiz'', "En çevreci" ve "En sağlıklı" kenti unvanı bulunan, "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle de Dünya 2'ncisi olan Büyükşehir Belediyesi, Avrupa'nın en sağlıklı şehirleri arasına girmeyi başardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 7'inci faza kabul edilen Türkiye'deki 4. büyükşehir oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'na 2010 yılında kabul edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyük bir başarıya daha imza attı. DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı'na 2009-2013 yıllarını kapsayan 5. Faz döneminden itibaren üye olan ve Engelliler Çalışıyor, Kentsel Dönüşüm gibi birçok başarılı proje gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi 2019-2025 yıllarını kapsayan 7. Faz'a yaptığı üyelik başvurusu da kabul edildi. Avrupa'nın en sağlıklı şehirleri arasına girmeyi başaran Denizli Büyükşehir Belediyesi, 7'inci Faz'a kabul edilen Türkiye'deki 4. büyükşehir olmanın gururunu yaşadı. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 7. Faz'daki çalışmasının “Sağlık alanında liderlik ve katılımcı yönetişimin geliştirilmesi” oluşturacağı ifade edilirken, proje ile uluslararası ilişkilerin geliştirileceği gibi diğer Avrupa şehirleriyle tecrübe ve bilgi paylaşımının sağlanacağı belirtildi.

Büyükşehir dünya şehirleriyle yarışıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'nin "En temiz'', "En çevreci" ve "En sağlıklı" kenti unvanı bulunmasının yanında, "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2'ncisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7. Faz'a kabul edilmesiyle Avrupa'nın en sağlıklı şehirleri arasına girdiğini söyledi. Bu başarının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm projelerinde önceliklerinin çevre ve insan olduğunu vurguladı. “Doğa ve çevreyle barışık, insanlarımızın sağlıklı ve mutlu olacağı bir şehir için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Başkan Zolan, sağlıklı bir gelecek için sağlıklı şehirlerin olması gerektiğini işaret ederek, 7. Faz döneminde hayata geçirecekleri projelerin şimdiden hayırlı olmasını temenni etti.

Sağlıklı Şehirler Projesi nedir

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Projesi, şehirlerdeki ulaşım, planlama, sosyal hizmetler, sağlık, çevre, güvenlik ve kent sağlığı gibi tüm konularda insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlıyor. Avrupa Bölge Ofisi tarafından desteklenen proje, şehirlerde nüfus artışı ve hızlı sanayileşmenin getirdiği sorunlar sebebiyle yerel yönetimlerin gündeminde; kent ve sağlık ilişkisini ele almak ve öneriler geliştirmek amacıyla 1988 yılında başlatıldı. Sağlıklı Şehirler Projesi 5'er yıllık fazlar halinde yürütülmekte olup, 7. Faz süreci 2019-2025 yılları arasında olacaktır. DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 35 ülke ve 100 şehir ile Dünyada 1400 şehir Sağlıklı Şehirler Ağı üyesidir.