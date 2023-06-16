Denizli Ayak Tenisi İl Şampiyonluğu sona erdi

Ayak Tenisi Şenliği Denizli İl Şampiyonluğu Turnuvası'na katılan 32 takımın mücadelesi sonucu dereceye giren ilk dört takım ödüllerini aldı.

Denizli Gençlikspor İl Müdürlüğü, Pamukkale Belediyesi ve Ayak Tenisi Denizli İl Temsilciliği iş birliği ile düzenlenen Denizli Ayak Tenisi İl Şampiyonluğu yarışmaları sona erdi. 14-15 Haziran 2023 tarihleri arasında Denizlispor Alt Yapı Kınıklı Tesisleri'nde yapılan ve 32 takımın katıldığı il şampiyonluğunun ikinci gününde çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapıldı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda finalde karşılaşan Denizli Ayak Tenisi Spor Kulübü, Bordo Motors'u mağlup ederek şampiyon olurken, ikinci Bordo Motors oldu. Üçüncülük dördüncülük maçında; Zümrütspor Al Sancakspor'u mağlup ederek üçüncü olurken, Al Sancakspor 4. oldu.

Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yarışmayı izleyen protokol tarafından verildi. Bu sonuçla Denizli'de yapılan son iki karşılaşmada şampiyon olan Denizli Ayak Tenisi Spor Kulübü, üçüncü kez şampiyon olmuş oldu. Şampiyon, Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil edecek.