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Denizli Aydem Fen Lisesi'nde hızlı internet odaları oluşturuldu

Denizli Aydem Fen Lisesi öğrenci pansiyonunda kız ve erkek bölümlerine hızlı internet odaları oluşturuldu.

EBA Akademik Destek ve EBA Canlı Ders uzaktan eğitim uygulamaları Fen Lisesi'nde daha etkin şekilde uygulanabilecek.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Aydem Fen Lisesi öğrenci pansiyonunda oluşturulan hızlı internet odalarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kalitesinin artması için büyük önem verdiği EBA Akademik Destek ve EBA Canlı Ders uzaktan eğitim uygulamaları Denizli'deki Aydem Fen Lisesi'nde daha etkin şekilde uygulanabilecek.


Türkiye' ilk defa bir okul pansiyonunda gerçekleştirilen bu projenin hizmete alınmasında Denizli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şener Bayram ve Pansiyon Müdür Yardımcısı Şerife Boylu katıldı. Aydem Fen Lisesi Müdürü Deniz Kösehan, desteklerden dolayı Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve okul aile birliğine teşekkür etti. Kurulan hızlı internet odaları, korona virüs (Covid-19) salgının ardından hayat normale döndüğünde öğrenciler pansiyonda tekrar kalmaya başladığında kullanımına açılacak.

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