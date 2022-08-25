Denizli - Aydın Otoyolu projesinde Kumkısık Kavşak Köprüsü inşaatı başlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Aydın – Denizli Devlet Yolunun Kumkısık Kavşak Köprüsü Trafik İşaretleme projesi çerçevesindeki çalışmalar yarın itibariyle başlıyor. Proje çalışmaları nedeniyle Aydın – Denizli Devlet Yolunun Kumkısık Kavşağından Denizli yönüne doğru 2'inci kilometrede Aydın – Denizli Otoyolu mevcut yol kesişiminde üstgeçit köprü imalatına başlanacak.

Çalışmalar dahilinde trafik işaretlemelerinin yapılabilmesi ve önlemlerin alınması amacıyla yolun bazı bölgelerinde kapatmaların yapılacağı kaydedildi. Proje dahilindeki çalışmaların 31 Aralık 2022 tarihine kadar bitirilmesinin hedeflendiği bildirildi.