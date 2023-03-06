Denizli baharı karla karşıladı

Bahar mevsiminin başlamasının ardından Denizli'de kar sürprizi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sıcak bir hava geçiren ve mevsim normallerinin dışında seyreden Denizli, son günde havaların aniden soğumasıyla birlikte yüksek kesimdeki ilçelerde yaşayan vatandaşları karlı güne uyandırdı. Zaman zaman şiddetini artıran kar, bir çok yeri beyaza bürürken, çocuklar ise o anlarda keyifli vakit geçirdi. Başta Çameli, Kale, Tavas, Beyağaç ve Buldan ilçelerinin en çok yüksek noktalarında etkili olan kar, üreticiyi de sevindirdi.

Buldan'ın 1260 rakımlı Yayla mahallesinde yaşayan ve çilek yetiştiriciliği yapan Adnan Kaval, “Uzun zamandır yağmur ve kara hasrettik. Allah bugüne nasip etti. Bizler bölgede çilek yetiştiriciliği yapıyoruz. Önceden biraz yağmur yağdı sonrada kar yağışını gördük. Mart ayına gelmemize rağmen istediğimiz yağışlar olmadı. Topraklarımız uzun zamandır susuz kalmıştı. Kar yağışı berekettir. Toprağı besler. Umarım hasret kaldığımız yağışlara kavuşuruz. Rabbim bol yağışlı ve afetsiz günler göstersin” dedi.