Denizli baharın ortasında beyaz gelinliğini giydi

Kurak geçen kış mevsiminin ardından Mart ayının ortasında yüzünü gösteren ve dün geceden itibaren yüksek ekimlerdeki ilçelerde yeniden etkili olan kar yağışı, Denizli'ye beyaz gelinliğini giydirdi.

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın düştüğü Denizli'de, kara kış Mart ayının sonlarına doğru yeniden etkisini gösterdi. Dün gecen beri yağan karla karışık sağanak yağış, sabahın ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ilçe sokakları ve tarım arazileri beyaza bürünürken, bazı noktalarda kar kalınlığı ise 15 santimetreyi buldu. İl genelindeki Çameli, Buldan, Tavas, Beyağaç, Serinhisar, Acıpayam, Kale ve Çal ilçelerinde zaman zaman yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor.

"Bol güneşli sıcak günler yaşadık"

İlçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyir ettiğini, ağaçların çiçek açmaya başladığını anlatan ilçe sakinlerinden Hüseyin Akkan, “Çameli ilçesi Denizli'nin coğrafi olarak en yüksek ilçesidir. Bol güneşli sıcak günler yaşadık. Yalancı bahar dün başlayan yağmurla bitti. Sabahın ilk ışıklarında da kar yağışı başladı. Kar yağışı devam ediyor. İnşallah dona çevirmez” dedi.

"Normalde bu aylarda kar görmek çok mümkün olmuyordu"

Kapısının önü tamamen karla kaplandığını ve hayret ettiklerini ifade eden Ercan Güner, "Sabah uyandığımızda kar yağışı olduğunu gördük ve çok mutlu olduk. Evimin önünü kar kapatmış. Mart ayının sonuna gelmişiz ve kar gördüğümüz için çok hayret ettik. Normalde bu aylarda kar görmek çok mümkün olmuyordu. Son zamanlarda havalarda sıcaktı. Şu anda yağış az da olsa devam ediyor" diye konuştu.

Öte yandan meteorolojinin yaptığı açıklamada, karla karşıki yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı akşam gece saatlere kadar süreceği belirtildi. Oluşabilecek olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların gerekli önlemleri alması konusunda uyarı yaptı.