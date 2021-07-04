Denizli Barosu yeni başkanını seçti

Olağan Genel Kurul seçimleri gerçekleştirildi. Denizli Barosunun yeni başkanı 400 oy ile Adnan Demirdöğer oldu.

Türkiye Barolar Birliği Denizli Barosu 47. Olağan Genel Kurulu seçimi daha önce pandemi nedeniyle 3 kez ertelendi. Genel kurulda sabah saatlerinde başlayan seçim heyecanı avukatların yoğun katılımıyla son buldu. Denizli Barosu mevcut Başkanı Müjdat İlhan, Kerem Tahir Üzelce ve Adnan Demirdöğer görev istedi. Saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı gerçekleştirildi. Kısa süre içerisinde açıklanan sonuçlarda 400 ile yeni başkan Adnan Demirdöğer olurken, 365 oy Kerem Tahir Tüzelce ve 299 oy Müjdat İlhan aldı. Yönetim kurulu üyelikleri için ise işlemlerin devam ettiği öğrenildi.