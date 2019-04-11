Denizli Barosu'ndan hayvan katliamına tepki

Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Ankara'nın Batıkent bölgesinde gerçekleşen sokak köpeklerinin zehirlenerek katledilmesiyle ilgili bir kınama mesajı yayınladı.

Yapılan yazılı açıklamada, olayın şüphelilerinin cezalandırılması için yasal sürecin takipçisi olunacağı belirtildi. Bu tür olayların caydırıcı özelliği yüksek olan bir kanun ile önüne geçilebileceğinin ifade edildiği açıklamada, “Yıllardan beri beklenilen ve şuana kadar bir türlü yasalaşmayan, sahipli sahipsiz bütün canlarımızın haklarını koruyacak ve bu hakların ihlal edilmesi durumunda caydırıcı ceza ve tedbirlerin hüküm altına alındığı bir yasal düzenlenmenin ivedilikle mecliste yasalaşması ve yürürlüğe girmesi toplumuzun öncelikli sorunudur. Sokaktaki canlıların korunması asla bir siyaset malzemesi olarak kullanılmamalı bunun yerine Türk milletinin medeniyet seviyesinin bir göstergesi olarak, tüm vicdanları rahatlatmalıdır. Denizli Barosu olarak tüm bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız” denildi.