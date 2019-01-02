Denizli Basket 10. Maçına da galibiyet parolası ile çıkacak

00' de PAÜ Spor Yerleşkesi'nde TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nü konuk edecek.

Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu'nda sezonun ilk yarısının son maçına çıkacak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nü konuk edecek. PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Denizli Basket, bu maçı da kazanarak 10'da 10 yapmayı hedefliyor. Ligin zirvesine adeta demir atan Denizli Basket'te Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı, bu hafta oynanacak maçın da önemine değinerek tüm sporseverleri maça davet etti. Ateşdağlı, “A grubunda sezona iyi başladık. Parkede, basketbol adına doğru olanı yansıtarak oynadığımız 9 maçımızı da kazandık. Bu 9 maç artık geride kaldı. Şimdi bir maçımız daha var. Önümüzdeki bu müsabakaya bakmak durumundayız. Kendi evimizde oynayacağımız bu maçımız, bizim için çok önemli. Oyuncularım ve teknik ekibimiz de bunun farkında. Seyircimiz önünde 10. maçımızı da kazanmak istiyoruz. Takım olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Açıklamalarının devamında basketbol seyircisine de dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “Denizlili basketbol severlerimizin takımımıza olan ilgisi bizi mutlu ediyor. Her maçımızda taraftarlarımızın tribünleri dolduruyor olması bizi ekstra motive ediyor. Tüm sporseverlerimizi bu haftaki maçımıza da davet ediyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, TED Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü müsabakası PAÜ Spor Yerleşkesi'nde Cuma günü saat 18:00'de başlayacak.