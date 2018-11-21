Denizli Basket, Bornova Belediye maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Takım kaptanı Can Uzun, iyi bir basketbol ile galibiyet serisini sürdürmek istediklerin söyledi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçını kazanarak ligin zirvesinde yer alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı, Cumartesi günü 15.00'de deplasmanda karşılaşacağı Bornova Belediye hazırlıklarını sürdürüyor. PAÜ Spor Yerleşkesi'nde Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde hazırlıklarına devam eden Denizli Basket'te, kaptan Can Uzun, Bornova Belediye maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İyi bir takım olduklarının altını çizen tecrübeli oyuncu, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirtti. Uzun, “Zor bir maç bizi bekliyor. İyi hazırlanıyoruz. Bornova Belediye ligin iddialı takımlarından birisi. Kendi basketbolumuzu ve doğrularımızı sahaya koyup mücadeleyle birlikte hataları ne kadar aza indirirsek galibiyete o kadar yakın olacağımız bir maç. Bu maçla galibiyet serimizi devam ettirerek ligin en iddialı takımlarından biri olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu galibiyetimizi taraftarlara armağan etmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.