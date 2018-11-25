Denizli Basket Bornova Belediyespor'u farklı geçti

Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda oynadığı Bornova Belediyespor karşılaşmasından 72-51 galip ayrıldı.

Ligi'nde 5.hafta maçından da galip ayrıldı. İzmir deplasmanında Bornova Belediyespor ile mücadele eden Denizli Basket farklı kazandı. Rakibine çok şans vermeyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sahadan 72-51 skorla ayrıldı. Böylece Denizli Basket, 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Denizli Basket, İzmir temsilcisi rakibi karşısında ilk periyodu 17-16 önde tamamladı. Karşılıklı sayıların atıldığı ikinci periyotta ise 1 sayılık fark devam etti ve Denizli basket ilk yarıyı 31-30 önde kapattı. 3. periyoda hızlı başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, rakibinin potasına 24 sayı atarak skoru 55-42 yaptı. Maçın son periyodunda skor avantajını iyi kullanan Denizli Basket, maçın skorunu 72-51 ilan etti. Böylelikle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, liderliğini namağlup şekilde sürdürdü.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, istediklerini yaptıklarını ve güzel bir sonuç aldıklarını belirterek, “Ligde oynadığımız 3.deplasman maçından da galip ayrılıyoruz. İstediklerimizi yaptık ve güzel bir sonuç aldık. Zor bir deplasmanda iyi oynayarak ve mücadele ederek kazanan oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzde evimizde oynayacağımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor maçı var. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp, seyircimizin de desteği ile liderliğimizi sürdürmek istiyoruz” DEDİ.