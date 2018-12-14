Denizli Basket Bornova Bossan deplasmanına gitti

00'de deplasmanda oynayacağı Bornova Bossan maçı hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde namağlup ünvanını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, İzmir deplasmanına gidiyor. Denizli Basket, 15 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de İzmir ekibi Bornova Bossan ile karşılaşacak. Yola çıkan Denizli Basket'te hedef üst üste 7. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korumak. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Ateşdağlı, “Ligin 7. haftasına geldik. Çıktığımız 6 maçı da kazanarak ligin zirvesinde yer aldık. Zirvedeki yerimizi korumak istiyoruz. Bornova Bossan zor bir deplasman olacak. Biz de iyi bir ekibiz. Bu maçımızı da kazanıp seriyi devam ettirmenin amacındayız. İnşallah bu maçı alarak haftaya seyircimizin önüne yine namağlup çıkmak istiyoruz” dedi.