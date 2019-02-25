Denizli Basket, Bornova Bossan'ı konuk edecek

Ligi'nin 19. haftasında İzmir ekibi Bornova Bossan'ı ağırlayacak. 1 Mart Cuma günü PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak karşılaşma için Denizli Basket hazırlıklara başladı.

Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu'nda namağlup lider konumda bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 19. haftasında karşılaşacağı Bornova Bossan maçının hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz haftayı bay geçerek kapatan Denizli Basket, bugün gerçekleştirdiği idmanda taktik ve teknik çalıştı. Galibiyet serini sürdüren yeşil-mavililerin Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, Bornova Bossan maçına iyi hazırlandıklarını belirtti. Ateşdağlı, “27 Ekim'de başladığımız ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takımız. Galibiyet serimizi, her maç basketbolu sahaya yansıtma anlamında üstüne koyarak sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta bay olduğumuz için maç oynamadık. Oyuncularım bu arayı hem dinlenerek hem çalışarak geçirdi. Bu hafta evimizde Bornova Bossan'ı ağırlıyoruz. Bu maçın hazırlıklarına başladık ve iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Seyircimizin önünde bu maçı da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Bornova Bossan mücadelesi 1 Mart Cuma günü saat 18.00'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Yerleşkesi'nde oynanacak.