Denizli Basket devleri geçti

Ligi'nde oynadığı 14 maçı da kazanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol Ligi ve Ligi'nde yenilmeyen tek takım unvanını elinde bulunduruyor.

Lig ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bu sezon parkede karşılaştığı 14 rakibini de yenmeyi başardı. Genel Menajer Çağlar Turan, Başantrenör Şahin Ateşdağlı ve Yardımcısı Evren Yenice ile sıkı bir çalışma içerisinde olan Denizli Basket, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol Ligi ve Ligi'nde yenilmeyen tek takım unvanıyla Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Galatasaray üst düzey takımları geride bıraktı.

14 maçta bin 131 sayı attı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket çıktığı 14 müsabakada bin 131 sayı attı. 2 sayılık atışlarda 608 sayı bulan Denizli ekibi, 3 sayılık atışlarda ise 360 sayı elde ederken, serbest atışlarda ise 163 sayı buldu. Denizli temsilcisi 414 defans, 181 hücum ribaund olmak üzere toplam 595 ribaund aldı. Takımın genel asist rakamı ise 314 olarak kayıtlara geçti.

Sayı, ribaund ve blok lideri Azizcan Özdemir

Takımın sayı, ribaund ve blok lideri Azizcan Özdemir oldu. Parkeye çıktığı 14 maçta 176 sayı atan Azizcan; 110 ribaund, 11 blokla oynadı. Takıma sonradan katılan Burak Yönder ise asist sıralamasında ilk sırada yer aldı. 6 karşılaşmada forma şansı bulan Yönder, takım arkadaşlarına 25 asist yaptı. Takımın en fazla süre alan oyuncusu ise Kemal Can Aktuna oldu. 6 saat 25 dakika sahada kalan Aktuna'yı, Aziz Can Özdemir takip etti. 5 saat 46 dakika parkede kalan Özdemir'in, 5 saat 38 dakika ile Deniz Can Çevik takipçisi oldu.