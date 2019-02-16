Denizli Basket galibiyet serisini sürdürüyor

Denizli Basket aldığı sonuç ile galibiyet serisini 16'ya çıkardı.

Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu'nun 17. Haftasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'a konuk oldu. Deplasmanda karşılaştığı Kağıtspor'u 67-83 mağlup eden Denizli Basket, ligde oynadığı 16. maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Maça hızlı başlayan taraf Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket oldu. Denizli Basket art arda bulduğu sayılar ile ilk periyodu 11-25 önde tamamladı.İkinci periyotta ev sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor 23, Denizli Basket ise 26 sayı buldu. Böylelikle ilk yarı 34-51 Denizli Basket'in üstünlüğü ile sonuçlandı. Denizli Basket, üçüncü periyoda skor üstünlüğü ile çıktı. Denizli Basket, kontrollü oyununu sürdürerek üçüncü periyodu 52-70 önde bitirdi. Ev sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in temposuna ayak uyduramadı. Denizli Basket rakibi karşısında bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdürdü. Maçın son düdüğü çaldığında skorboard 67-83 skorunu gösteriyordu. Denizli Basket deplasmanda oynadığı Kağıtspor maçını da kazanarak 16'da 16 yaptı.

“Kazanmak için geldik”

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı oyuncularını tebrik etti. Ateşdağlı, “Kazanmak için geldik. Güzel ve doğru bir oyunla bu maçı kazandık. Rakibimiz iyi mücadele etti. Oyuncularımı göstermiş oldukları mücadeleden ve kazanmak için her şeyi yaptıklarından dolayı tebrik ediyorum. Galibiyet serimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta bay geçiyoruz. Rakiplerimizin mücadele edeceği o haftayı en iyi şekilde değerlendireceğiz” DEDİ.