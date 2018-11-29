Denizli Basket Kağıtspor maçına hazır

00'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u konuk edecek. PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak maçın hazırlıklarını tamamlayan Denizli Basket maç saatini beklemeye başladı.

Geçtiğimiz hafta İzmir deplasmanında Bornova Belediyesi'ni yenerek, ligde yenilmezlik serisini sürdüren Denizli Basket, ligin 6.haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u evinde ağırlayacak. Denizli Basket, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Maç saatini beklemeye başladı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı maç ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “İzmir deplasmanından güzel bir galibiyetle döndük. Ligin iyi ekiplerinden olan Bornova Belediyesi'ni kendi evinde, istediklerimizi sahaya yansıtarak, iyi bir mücadeleyle mağlup ettik. Galibiyet serimiz devam ediyor. Şimdi kendi evimizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile mücadele edeceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kritik haftada tüm Denizlilileri tribünlere davet ediyorum. Seyircilerimizden her zamanki gibi büyük bir destek bekliyoruz” diye konuştu.