Denizli Basket Kağıtspor'u konuk edecek

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket evinde konuk edeceği Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u maçı hazırlıklarını PAÜ Spor Yerleşkesi'nde sürdürdü.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde liderlik koltuğunda yer alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda kazandığı Bornova Belediye maçının ardından 1 günlük izin sonrasında çalışmalarına başladı. Lider Denizli Basket, kendi evinde karşılaşacağı Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçının hazırlıklarını PAÜ Spor Yerleşkesi'nde gerçekleştirdi. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde taktik çalışması yapan Denizli Basket'te oyuncuların hırsı dikkat çekti.

Kocaeli Belediye Kağıtspor'u yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istediklerini söyleyen Ateşdağlı, oyuncularının performansından da memnun olduğunu belirtti. Ateşdağlı, “İyi bir başlangıç yaptığımız Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde oynadığımız 5 maçı kazanarak ligin zirvesine yerleştik. Bu elbette bize ekstra sorumluluklar yüklüyor. Hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımız bu sorumluluğun farkındalar. Basketbola ilgi duyan ve seven bir şehrin takımı olarak bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve taraftarımıza buna göre güzel bir basketbol sergileme hedefindeyiz. Şimdi ligdeki 6. Maçımızı kendi evimizde oynayacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu maçımızı da kazanarak 6' da 6 yapmayı amaçlıyoruz. Denizlili basketbol severlerimizi her maç olduğu gibi bu maçta da yanımızda görmek bizi hem memnun ediyor hem de motivasyonumuzu yükseltiyor” diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 18.00 de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u PAÜ Spor Yerleşkesi'nde konuk edecek.