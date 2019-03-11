Ankara deplasmanında Söğütsen Seramik'i 77-123 mağlup ederek 18. galibiyetini alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin bitimine 2 hafta kala liderliğini garantiledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun büyük katkılarıyla lige geri dönüş yapan ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Denizli'yi temsil eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 27 Ekim 2018'de başlayan ligde zirvede bulunuyor. Oynadığı tüm maçları kazanarak adından söz ettiren Denizli Basket, Ankara deplasmanında oynadığı Söğütsen Seramik maçından 77-123 galip ayrıldı. 18'de 18 yaparak dikkatleri üzerine çeken Denizli Basket, bu sonuçlarla liderliğini garantilemiş oldu. Türkiye Basketbol 2. Ligi A Grubu'nda yer alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Play-Off'larda B Grubu'nun 8.'si ile karşılaşacak. Denizli Basket, geriye kalan UPS Spor maçını evinde oynarken, ligin son haftasındaki Tenis Eskirim Dağcılık maçını deplasmanda oynayacak.

Liderliğini garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirtti. Ateşdağlı, “Ligin ilk haftasından bu yana kaybetmeyen bir takım var. Bizler, her maçı final maçı olarak kabul ediyoruz. Sıradaki rakip kimse ona göre hazırlanıyoruz. Maç maç çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sahada ne yapacağını bilen, mücadele eden ve kazanmak isteyen oyunculara sahibiz. Oyuncularımı, ligin ilk haftasından bu haftaya kadar göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. 18'de 18 yapmak kolay bir durum değil. Önümüzde 2 maçımız kaldı. Bu hafta sonu UPS Spor'u konuk edeceğiz. Bu maçı da seyircimizin önünde, güzel bir oyunla kazanmak istiyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-UPS Spor Karşılaşması 15 Mart Cuma günü saat 18.00'de PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak.