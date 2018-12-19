Denizli Basket Söğütsen Seramik maçı hazırlıklarını sürdürüyor

haftasında Söğütsen Seramik'i konuk edecek. 21 Aralık Cuma günü PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde namağlup yoluna devam eden ve zirvede yer alan haftasında Söğütsen Seramik ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Denizli Basket, bu haftayı da kayıpsız geçmek istiyor. Namağlup olarak yoluna devam eden Denizli Basket'te Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı, Söğütsen Seramik maçına iyi hazırlandıklarını belirtti. Baş Antrenör Ateşdağlı, “Ligde 7 haftadır rakiplerimize karşı galip geliyoruz. Bay geçtiğimiz haftadan sonra Bornova Bossan ile deplasmanda oynadığımız maçı da kazandık. Şimdiki rakibimiz Söğütsen Seramik. Evimizde oynayacağımız bu maça gerekli çalışmalarımızı yaparak iyi hazırlanıyoruz. Her hafta sahada yaptıklarımızın üstüne koyarak ilerliyoruz. Takım olarak bu maçtan da seyircimizin desteği ile galip gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.