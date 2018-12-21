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Denizli Basket Söğütsen Seramik'i 102-63 mağlup etti

Türkiye Basketbol 2.

Ligi'nin 9. haftasında PAÜ Spor Yerleşkesi'nde Söğütsen Seramik Basketbol Takımı'nı ağırlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, rakibini 102-63 mağlup etti.


Bu galibiyet ile namağlup ünvanını sürdüren Denizli Basket'in ligin zirvesindeki yerini korudu.


İlk periyot itibariyle sahaya ağırlığını koyan Denizli Basket 28-10 gibi bir skorla 10 dakikalık süreyi tamamladı. 2. Periyotta da üstünlüğünü kabul ettiren Denizli Basket 51-36 skoruyla içeri girdi. 3. Periyotta da rakibi karşısında aynı konsantre ile mücadelesini sürdüren Denizli Basket 81-57 skoruyla 30 dakikayı geride bıraktı. Maçın son bölümünde 3 haneli sayıya ulaşan Denizli Basket müsabakayı 102-63 kazandı.

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