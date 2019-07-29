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Denizli Basket transferlere hız kesmiyor

Türkiye Basketbol Ligi’nin yeni ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, milli oyuncu Oleksandr Mishula ve Doğukan Sönmez’i transfer etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, milli oyuncu Oleksandr Mishula ve Doğukan Sönmez'i transfer etti.


Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Denizli Basket ilk yabancı transferini Almanya 2. Lig ekiplerinden Karlsruhe takımından forma giyen Davonte Lacy ile gerçekleştirmişti. Yaptığı transferlerle isminden söz ettiren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in ikinci yabancı transferi ise Ukrayna Milli Takım formasını giyen BC Dniprolu oyuncu Oleksandr Mishula oldu. Denizli Basket, yerli oyuncu transferinde de Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Karesi Spor oyuncusu Doğukan Sönmez'i renklerine bağladı.



“Takımımız bu sezon bir çok başarıya imza atacak”


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yapılan iç ve dış transferlerle takımımız güçlendi. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde Denizlimizi, Merkezefendimizi en iyi şekilde temsil edecek. Takımımızın, bu sezonda da birçok başarıya imza atacağına inanıyoruz” dedi.

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