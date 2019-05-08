Denizli Basket Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkmaya hak kazandı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlikspor'u deplasmanda 63-78 mağlup ederek finale yükseldi ve Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde büyük başarılara imza atarak Denizli'yi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da temsil eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yarı final serisinin dördüncü maçında deplasmanda Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlikspor ile karşılaştı. Denizli Basket, rakibini 63-78 yenerek finale yükselen taraf oldu. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in finaldeki rakibi ise Lokman Hekim Fethiyespor.

Maçın ilk periyodunu ev sahibi Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlikspor, 15-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda ağırlığını koyan ve istediklerini sahaya yansıtan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, soyunma odasına 33-38 önde girdi.

Karşılıklı sayıların atıldığı üçüncü periyotta Denizli Basket üstünlüğünü koruyarak skoru 54-59 yaptı.

Maçın son kısmında rakibine şans vermeyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, maçtan 63-78 skoruyla galip ayrıldı. Denizli Basket, yarı final serisinde 3-1 öne geçerek finale yükselen taraf oldu. Denizli Basket, finale yükseldiği için otomatikman adını Türkiye Basketbol Ligi'ne yazdırdı.

“Final maçını da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz”

Maçtan sonra değerlendirmelerde bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Bizim için önemli bir sezondu. Güzel işler yaparak buraya geldik. Deplasmanda Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlikspor'u yenerek finale yükseldik. Oyuncularıma göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Artık bir üst ligdeyiz. Olmak istediğimiz yerdeyiz. Ben bu başarıyı gösteren takımımızı, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti, bu başarıyı bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Denizli halkına armağan ediyoruz. Finaldeki rakibimiz Lokman Hekim Fethiyespor maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Final maçını da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz” dedi.