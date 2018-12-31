Denizli Basket yeni yıla namaglup girdi

Denizli Basket'in Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Bu yılın son deplasman maçından galip ayrılıyoruz. Yolumuza namaglup olarak devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin 10. haftasında UPS Spor ile deplasmanda karşılaşan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket sahadan 67-92 skorla ayrıldı. Denizli Basket bu maçı da kazanarak 9'da 9 yaptı ve liderliğini korudu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket oldu. Denizli Basket ilk periyodu 15-25 önde tamamladı.

2.periyotta hız kesmeyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket rakibine 16 sayı fark atarak ilk yarıyı 30-46 önde kapattı.

3.periyotta vites yükselten Denizli Basket, rakibinin potasına 29 sayı atarken kendi potasında 17 sayı gördü. Böylelikle 3.periyot UPS Spor 47, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 75 skoru ile sonuçlandı.

Son periyoda skor avantajı ile çıkan Denizli Basket, rakibine şans vermedi ve maçı 67-92 kazandı.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Ateşdağlı, “Bu yılın son deplasman maçından galip ayrılıyoruz. İstediklerimizi sahada uyguladık ve güzel bir sonuç elde ettik. Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde kendi evimizde oynayacağımız Tenis Eskrim Dağcılık maçı var. Hız kesmeden hazırlıklarımıza başlayacağız” ifadelerini kullandı.