Denizli Basket'in gözü kupada

Final karşılaşması, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30'da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.Ligi Play-Off Yarı Finalinde Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik Spor'u seride 3-1 geçerek Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkmayı garantilemişti. Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin normal sezonunu namağlup tamamlayan Denizli Basket, Play-Off'larda finale kalmayı başardı. Denizli Basket'in finaldeki rakibi Bornova Belediyesi'ni eleyen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor oldu. Gözünü kupaya diken Denizli Basket, final karşılaşması için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Final maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Başarılı bir sezonu geride bıraktık. Normal sezonda gösterdiğimiz performansı, Play-Off'larda da göstererek sezon başında koyduğumuz hedefe ulaştık. Takım olarak bu başarıyı kupa ile ödüllendirmek istiyoruz. Finaldeki rakibimiz olan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u da tebrik ediyorum. Onlar da başarılı bir sezonun ardından bizimle beraber Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldiler” dedi.