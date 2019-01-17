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Denizli Basket'te Haliliye maçı hazırlıkları tamamlandı

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol 2.

Ligi A Grubu'nun 13.haftasında deplasmanda oynayacağı Haliliye Belediye maçının hazırlıklarının tamamladı.


Türkiye Basketbol 2.Lig A Grubu'nda 11'de 11 yapan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 13. haftasında Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediye ile karşı karşıya gelecek. Hafta boyunca çalışmalarını sürdüren Denizli Basket'te oyuncuların isteği ve hırsı dikkat çekerken, ligin 7. haftasında oynanan Bornova Bossan maçında sakatlanarak parkeden 1 ay uzak kalan Gökhan Yazıcıoğlu da Haliliye Belediye maç kadrosunda yer alacak. Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, zorlu bir deplasmana gittiklerini belirterek “Kolay bir maç olmayacak. Rakibimize göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takım olarak elimizden geleni yaparak, dikkatli oynayarak bu zorlu deplasmandan da galip ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz 12'de 12 yaparak evimize dönmek” dedi.


Haliliye Belediye-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket maçı 19 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'de Şanlıurfa Yenice Spor Salonu'nda oynanacak.

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