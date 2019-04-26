Denizli Basket'te ‘play-off' heyecanı

Ligi'nde yarı finale yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in rakibi Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik oldu. Denizli Basket, Erzurum temsilcisini elediği takdirde otomatikman bir üst lige çıkmış olacak.

Denizli Basket, Ligi Play-Off mücadelelerinde de yoluna namaglup devam ediyor. Normal sezonda ve play-offlarda kaybetmeyen Denizli Basket, çeyrek finaldeki rakibi Boluspor'u seride 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Serinin ilk 2 maçını PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynayacak olan Denizli Basket, saha ve seyirci faktörünü kullanarak Erzurum'a avantajlı gitmek istiyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik maçı öncesi Denizli Basket'te eksik ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı “Çıktığımız maçların tümünü kazanarak iddiamızı ve gücümüzü göstermiş olduk. Bizim için harika geçen bir sezon oldu. Şimdi Play-Off'larda yarı finale yükseldik. Finale kaldığımız takdirde otomatikman bir üst lige çıkacağız. Ama biz bize yakışanı, taraftarımıza yakışanı yaparak evimize şampiyon olarak dönmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk” dedi.

Karşılaşma 30 Nisan Salı günü saat 18.30'da PAÜ Arena Spor Salonu'nda oynanacak.