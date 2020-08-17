Denizli bir haftada üç büyük organizasyona ev sahipliği yaptı

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen U20 Atletizm Final Yarışmalarında Fenerbahçe kulübü hem bayanlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu. Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Turkcell U20 Atletizm Final Yarışmaları Denizli'nin ev sahipliğinde Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında sona erdi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, “Pandemi dolayısıyla ayrı kaldığımız spor özlemine atletizmde önemli şampiyonalara ev sahipliği yaparak son verdik” dedi.

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen U20 Atletizm Final Yarışmalarında Fenerbahçe Kulübü hem bayanlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu. Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Turkcell U20 Atletizm Final Yarışmaları, Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında sona erdi. Erkeklerde 9, kadınlarda 7 takımın katıldığı Final yarışmalarında hem kadın hem erkeklerde şampiyon Fenerbahçe takımı oldu.

Ege Bölgesi'nin tek temsilcisi Denizli Aka Spor Kulübü

Denizli Temsilcisi Aka Spor Kulübü 18 sporcusuyla katıldığı atletizm finallerinde 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Bir yıllık kulüp için Ege Bölgesi'nden katılan tek takım olması ile de büyük bir başarıya imza attı. Hemen hemen bütün branşlarda yarışmalara katılan Aka Spor Kulübü Türkiye'de adından başarıyla söz ettirdi. Spor Toto U18 Finallerinde de 2 madalya çıkaran ve genç sporcularla yarışmalarda başarıyla boy gösterdi.

Denizlili Genç Atlet Savaş Dayan'dan iki madalya

U18 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda birkaç gün önce şampiyon olan Savaş Dayan kendisinden iki yaş büyükler kategorisi olan Turkcell U20 Atletizm Şampiyonası'nı da başarı ile tamamladı. Denizlili genç atlet Savaş Dayan turnuvanın ilk gününde Avrupa ikincisi Milli Atlet Ayetullah'ın ardından 3 bin metre koşusunda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmaların ikinci gününde ise 2 bin metre engelli koşusunda yarıştı. Denizlili genç atlet koşunun 4. turunda sakatlık yaşamasına rağmen yarışmaya devam ederek müthiş bir mücadele örneği sergiledi. 6.17'lik derecesiyle milli sporculara taş çıkaran Savaş Dayan Türkiye ikincisi olmayı başardı. Turkcell U20 Finalleri'nde bir gümüş, bir bronz madalya kazanan Denizlili sporcu Dayan'ın gözü milli takımda.

“Denizli'nin atletizmde çıtayı yükselttiğini düşünüyorum”

Türkiye'nin en modern atletizm tesislerinden biri olan Albayrak Olimpik Atletizm Sahası son bir haftada üç büyük organizasyona ev sahipliği yaptı. Yarışmaların organizasyonunu koordine eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, “Pandemi dolayısıyla ayrı kaldığımız spor özlemine atletizmde önemli şampiyonalara ev sahipliği yaparak son verdik. Gerek tesisleşme ve organizasyon alt yapımız, gerekse Denizli'nin yetiştirdiği genç ve başarılı sporcularla atletizmde çıtayı yükselttiğimizi düşünüyorum” dedi.

Erkekler Ligi'nde Fenerbahçe ilk günü 6 puan farkla önde geçti

Erkekler Ligi'nde ilk günü 6 puan farkla önde geçen Fenerbahçe, ikinci gündeki 9 yarışmanın dördünü kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son yarışa kadar liderlik için takibini sürdürse de, Fenerbahçe'yi geçmeyi başaramadı. İstanbul ekibi 155,5 puanla ikinci olurken, Konya Büyükşehir de 106 puanla podyuma çıkan üçüncü ekip oldu.

Fenerbahçeli atletler 123 puanla kupayı elde etti

Kadınlar Ligi'nde 19 branşın 15'inde birincilik alan Fenerbahçeli atletler, gün sonunda 123 puanla kupayı elde etti. İkinci gün yarışmalarında iki birincilik, üç de ikincilik elde eden Beşiktaş, Bursa Büyükşehir ile giriştiği çekişmeli mücadelede 103 puan topladı ve ligi ikinci sırada tamamladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise 100 puanla kupa koleksiyonuna bir tane daha Türkiye Ligi üçüncülüğü ekledi.