Denizli birbirinden güzel tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak

Ege'de tek olma özelliği taşıyan Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali düzenleyecek Büyükşehir Belediyesi, birbirinden güzel tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi şubat ayında da birbirinden güzel kültür ve sanat etkinliklerine imza atacak. Bu çerçevede, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 30. yıl etkinlikleri çerçevedesinde Ege'de tek olma özelliği taşıyan “Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali” düzenlenecek. Ödüllü oyunların sahneleneceği, Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali 6-16 Şubat tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival çerçevesinde birbirinden özel 7 tiyatro oyunu ilk kez Denizlililerle buluşacak. Performans tiyatrosu, komedi, dram, yetişkin kuklası ve uyarlama türlerinde oyunların yer aldığı festivalin galası 6 Şubat Pazartesi günü “Pireli Varyete” oyunu ile, finali ise 16 Şubat Perşembe günü “Palto” oyunu ile gerçekleştirilecek.

Tiyatro oyunları

Festival biletleri Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gişesi ile 6 Şubat'tan itibaren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilecek. Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali çerçevedesinde saat 20.00'de sahnelenecek oyunlar ve tarihleri ise şöyle: “6 Şubat Pireli Varyete (Ayşegül Erkutay); 8 Şubat Bir Evlilik Müzikali (Öner Ateş); 12 Şubat Ağladım (Selena Demirli Doğan); 13 Şubat Öfkenin Yakın Geçmişi (Bihter Gülgeç Saka); 14 Şubat Portakallı Kek (Yağmur Peşkircioğlu); 15 Şubat Delibo (Mehmet Şerif Tozlu); 16 Şubat Palto (Şükrü Veysel Alankaya).”

Ünlü oyuncular sahnede

Denizli Büyükşehir Belediyesi öte yandan Şubat ayında 2 farklı tiyatro oyununu daha Denizlililerle buluşturacak. TRT'nin sevilen dizi sanatçılarının sahne alacağı tiyatro oyunu 7 Şubat Salı günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. “Sanat” adlı tek perdelik komedide, Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterini canlandıran Cihat Süvarioğlu ve Fezai karakterini canlandıran Mücahit Koçak ile tiyatro oyuncusu Mehmet Solmaz yer alacak. 10-11 Şubat saat 20.00'de ise Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Yoldan Çıkan Oyun” adlı eseri Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneye taşıyacak. Oyunların biletleri Çatalçeşme Oda Tiyatrosu ile Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilecek.

Başkan Zolan'dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında kültür ve sanat etkinliklerine de aralıksız devam ettiklerini söyledi. Türkiye'nin en köklü şehir tiyatrolarından birine sahip olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 30. yılını kutladıklarını belirten Başkan Zolan, “Bu yıl boyu birçok tiyatro oyununu hemşerilerimizle buluşturacağız. Kendi türünde Ege'de tek olan Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Birbirinden güzel eserler sahnelenecek. Ayrıca bu yıl ülkemizin en eski festivallerinden olan Uluslararası Tiyatro Festivalimizin 35'ncisini düzenleyeceğiz. Etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.