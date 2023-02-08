İhlas Haber Ajansı

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Denizli Bölge Müdürlüğü, deprem bölgesine personel ve iş makineleri gönderdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Orman Bölge Müdürlüğü; 55 gönüllü personel, ORKUT ve iş makinelerini AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlaması için deprem bölgesine doğru yola çıkardı.


Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeye ORKUT (Orman Arama Kurtarma), 55 gönüllü personel, 1 seyyar mutfak, 9 su ikmal aracı, 3 ekskavatör, 2 kepçe, 4 ilk müdahale aracı, 3 treyler, 2 kamyon, 1 minibüs ve 1 pikabı yola çıkardı. Denizli OBM; “Depremzede vatandaşlarımıza yardım için yoldayız” mesajını verdi.

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