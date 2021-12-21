Denizli Büyükşehir, 2021'nin son meclis toplantısını yaptı

Meclis 2021 yılında toplamda 833 gündem maddesini karar bağladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü 2021 yılının son toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yaptı. 1'i Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Kurulu olmak üzere toplam 36 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıların ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2021 yılının güzellikleri ve zorluklarıyla geçtiğini belirterek, “İnşallah 2022, 2021'i aratmasın ve daha güzel olsun. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Sevdiklerimizle beraber Allah'ım bizlere güzel günler göstersin. Denizli'mize birlikte daha çok hizmet etmeyi Allah'ım nasip etsin inşallah” dedi.

“Şehrimize güzellikler kazandırmaya devam edeceğiz”

Başkan Zolan, sözlerine şöyle son verdi: “Birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel hizmetleri vatandaşlarımıza sunmak için Meclisimizde güzel kararlar alıyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize inşallah güzellikler kazandırmaya devam edeceğiz.”

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 yılında 25 birleşimde 807 gündem maddesini karara bağladı. Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Kurulu'nda ise toplam 6 birleşimde 26 madde görüşülerek karara bağlandı.