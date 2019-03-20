Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: "İlçemizde ciddi boyutta bir hasar görünmüyor"

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Zolan, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "İlçemizde ciddi boyutta bir hasar görünmüyor" dedi.

Başkan Zolan, Acıpayam'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçeye gitti. Acıpayam'da ilk olarak tedbir amaçlı tahliye edilen Acıpayam Devlet Hastanesine giden Başkan Zolan, burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Osman Zolan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi ile birlikte İtfaiye, Kızılay, AFAD başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm kurumların deprem bölgesinde olduğunu belirten Başkan Zolan, "Kriz masası oluşturuldu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışmalara başlandı. Öncelikle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ufak tefek ayak burkulması gibi panik halinde yaşanan olumsuzluklar var ama ciddi bir yaralanma ve can kaybının olmaması bizi mutlu ediyor. Yıkılan, kullanılmayan kerpiç binalar var. İlçemizde ciddi boyutta bir hasar görünmüyor" dedi.

"Tüm ekiplerimizi seferber ettik, bu sıkıntıları da birlikte aşacağız"

Çatlak veya hasarlı binalarda tespit çalışmalarının yapılacağını kaydeden Başkan Zolan, "Deprem şiddetli hissedildi. Çok şükür can kaybı yok, tüm kurumlar burada görevimizin başındayız. Tüm birimlerimizi buraya sevk ediyoruz. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını taleplerini karşılayacağız" dedi. Deprem sırasında Kale ilçesinde bir programda olduğunu, akabinde programı yarıda keserek Acıpayam'a geldiğini anlatan Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Deprem hayatın gerçeği. Çok şükür binalarımız sağlam. Yıkılan kerpiç binalar, insanlarımızın oturmadığı binalar var. Tedbir olarak tahliye edilen hastalarımız da hastaneye alınmaya başlandı. Hastanemizde herhangi bir hasar olumsuzluk yok. Tüm ekiplerimizi seferber ettik, bu sıkıntıları da birlikte aşacağız. Biz buradayız vatandaşlarımızın yanlarındayız."