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Denizli Büyükşehir belediyesi 14 ilçede karla mücadele ediyor

Denizli’de kar yağışına karşı tüm önlemleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçede karla mücadele çalışmalarını başlattı.

Denizli'de kar yağışına karşı tüm önlemleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçede karla mücadele çalışmalarını başlattı.


Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde etkili olan kar yağışına karşı mücadele ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Acıpayam, Baklan, Babadağ, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Honaz, Güney, Kale, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerinde karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sabaha karşı başlatılan çalışmalar kapsamında 16 ekip toplam 30 araçla karla mücadele çalışmasında yer alıyor.


Kentte etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken ortaya çıkan kartpostallık kar manzaraları büyük beğeni topladı. Vatandaşlar ise büyükşehir belediyesi tarafından hizmete sunulan park ve yeşil alanlarda karın ve manzaranın tadını çıkartarak hatıra fotoğrafı çekti, kartopu oynadılar.

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