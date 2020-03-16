Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 bin 500 personele deprem eğitimi verdi

Geçen hafta tamamlanan eğitim programına 2 bin 500 dolayında personel katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü personeline yönelik 8 gün süren deprem eğitimi verdi. Geçen hafta Büyükşehir DESKİ personeline verilerek tamamlanan deprem bilinçlendirme eğitimleri Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapıldı. Toplamda 2 bin 500 dolayında personelin katıldığı eğitimlerde Türkiye Afete Müdahale Planları (TAMP) ve Denizli Afete Müdahale Planları (DAMP) konularında Büyükşehir Belediyesinin görevleri, deprem bilgisi ve deprem bilinci ile ilgili bilgilendirmenin yanı sıra deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gereken konular hakkında eğitimler verildi.

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Veysel Bike, deprem tehlikesinin oluşturacağı riskleri en aza indirmek için deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdikten sonra, eğitime katılanların sorularına yanıt verdi.