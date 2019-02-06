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Denizli Büyükşehir Belediyesi Çardak'ta üst yapı çalışmalarına başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, alt yapısı sil baştan yenilenen Çardak ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı’nda üst yapı çalışmalarına başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, alt yapısı sil baştan yenilenen Çardak ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda üst yapı çalışmalarına başladı.


İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşenen Çardak ilçesinin en uzun caddesi olan Adnan Menderes Bulvarı'nın üst yapı çalışmalarına başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 2.5 kilometre (km) uzunluğundaki bölünmüş yolu 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere asfaltlıyor. Elektrik hatlarının tamamen yer altına alınıp park ceplerinin de yapıldığı bulvarda çalışmaların devam ettiği, şu ana kadar ise bin 600 ton asfalt döküldüğü ifade edildi. Üst yapısı tamamen yenilenecek bulvar modern görünümüyle Çardaklılara hizmet verecek.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Adnan Menderes Bulvarı'nın son derece modern bir görünüme kavuşacağını ifade ederek, "Merkezde ne varsa ilçelerimizde de o olacak' anlayışıyla 19 ilçe 622 mahallemizde çalışmaya devam ediyoruz. Denizlimizin her köşesinde, şehrimize yakışır üst yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Çardak İlçemizin en yoğun kullanılan bulvarı olan Adnan Menderes Bulvarı adına yakışır bir güzelliğe kavuşacak. Şimdiden, Çardak'a, Denizlimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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