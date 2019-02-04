Denizli Büyükşehir Belediyesi kent turizmini tanıttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan EMITT 2019'da Denizli'yi tanıttı. Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal turistik değerlerinin tanıtıldığı Denizli standı, ziyaretçilerden ve turizm acentelerinden yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan ve bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT 2019), İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Denizli'nin turistik, tarihi ve kültürel öğelerinin tanıtıldığı fuara, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) üyeleri ve kentin önde gelen turizm firmaları katıldı. 94 ülkenin yer aldığı EMITT 2019'a yerli ve yabancı 100'den fazla turizm firması katılım gösterdi.

Beyaz cennet Pamukkale ve antik kentler büyük ilgi gördü

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile DENTUROD'un düzenlediği Denizli standında Denizli'nin turistik değerleri tanıtıldı. Beyaz cennet Pamukkale ve antik kentlerin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesinin turizme kazandırdığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile Denizli Kayak Merkezi fuarda yoğun ilgi gördü. Avusturya, Hindistan ve Bulgaristan başta olmak üzere fuara katılan birçok ülkenin turizm acenteleriyle Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile Denizli Kayak Merkezi'nin tanıtımı ve pazarlanması görüşüldü. Denizlili otel işletmeleri ve acenteleri de yurt içi ve yurt dışından birçok kişi ve kurumlarla görüşmeler yaparak önümüzdeki turizm sezonu için bağlantı kurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin turizm sektöründe marka olması için büyük yatırımlara yön verdiğinin altını çizen Başkan Osman Zolan, "2019 yılında Denizli'nin daha fazla turist ağırlaması için turizm sektörü ile birlikte tanıtım çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.