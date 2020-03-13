Denizli Büyükşehir Belediyesi korona önlemlerini artırıyor

Büyükşehir hizmet alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, eğitim, sosyal, kültür, sanat ve sportif kurs ve faaliyetlerini ikinci bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak askıya alıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsüne karşı aldığı tedbirleri artırmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminali, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve spor tesisleri gibi tüm büyükşehir hizmet noktalarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte alınan okulların tatil edilmesi, futbol maçlarının seyircisiz oynanması gibi kararların ardından koruyucu ve önleyici ek tedbirleri de devreye sokuyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren bünyesinde verdiği tüm spor kurslarını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Kursların durdurulmasının yanında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm spor tesislerinin de ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Yeni dönem kurslar hakkındaki bilgilendirmelerin ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ve Yenişehir Spor Merkezi'nden yapılacağı açıklandı.

Kültür ve sanat faaliyetleri de durduruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi spor kurslarının yanında sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini de 16 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı. Bu kapsamda, Denizli'nin 7 ayrı noktasında bulunan tesislerinde, 32 farklı branşta kurs veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri (DENMEK) faaliyetleri durduruldu. Buna göre kursların verildiği Tarihi Nuzhet Sürücü Evi, Atalar Evleri, Yenişehir Seramik Atölyesi, Yenişehir El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Gerzele El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi ile Bağbaşı El Becerileri ve Kurs Merkezi kapalı olacak. Ayrıca emekli ve yaşlıların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi için hizmet veren Sürücü Evi, Yenişehir ve Gerzele Kültür Evleri de tedbir amaçlı kapalı tutulacak.

Tiyatro ve tüm gösteriler durdurulacak

Corona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu olarak bulunacağı sanatsal faaliyetleri de 16 Mart'tan itibaren iptal edecek Denizli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübünün tüm gösteri ve oyunlarını ikinci bir duyuruya kadar durduracak. Bunun yanında Genç Denizli'nin tüm kulüplerinde verilen kurslar da askıya alınacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda verilen tüm enstrüman kursları ve koro çalışmalarının da durdurulacağı açıklanırken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları kursları da tatile girecek.

Büyükşehir eğitim kurumları da tatile giriyor

Türkiye'deki tüm eğitim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi kararının ardından sosyal etkinlik merkezlerini de tatil yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi verdiği üniversite sınavı hazırlık kurslarını da aynı şekilde askıya aldı. Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Eğitim İçin El Ele Projesi kapsamında verilen üniversite hazırlık kursları da ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından verilen İşaret Dili Kursu ise tatil edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

İptal edilen ve ertelenen programlar

Öte yandan vatandaşların toplu olarak bir araya geleceği bazı konser ve programların da corona virüsü tedbirleri nedeniyle iptal edildiği ya da ertelendiği belirtildi. Bu kapsamda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü anma konseri, 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla yapılması planlanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kukla ve Çocuk Oyunları Şenliği ve Kent Şairleri Topluluğu'nun 21 Mart Dünya Şiir Günü'nde düzenleyeceği Uluslararası Şiir Dinletisi programı iptal edildi. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri ve oyunları ise ileri bir tarihe ertelendi.

"Süreç çok iyi şekilde yönetiliyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, corona virüsüne karşı aldıkları tedbirleri artırdıklarını belirterek, "Büyükşehir hizmet noktalarımızda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanlar ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantı ile corona virüsüne karşı birçok ek tedbirler alındığını hatırlatan Başkan Zolan, bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak da ek tedbirler aldıklarını söyledi. Vatandaşların sakin kalarak, korku ve paniğe kapılmaması gerektiğini, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm kurumlarının tavsiyelerine harfiyen uyması gerektiğini belirten Başkan Osman Zolan, "Çok şükür ülkemizde bu süreç çok iyi bir şekilde yönetiliyor. Bizler de üzerimize düşen tedbirleri alıyor, atılması gereken her adımı titizlikle yerine getiriyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli" dedi.