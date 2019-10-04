Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezona hızlı başlıyor

Aldığı ödüllerle ve birbirinden güzel oyunlarıyla ses getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, ekim ayı içerisinde 8 farklı oyunu sanatseverler ile buluşturacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, şehrin kültür ve sanat hayatına zenginlik katmaya devam ediyor. Aldığı ödüllerle ve birbirinden güzel oyunlarıyla ses getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, Ekim ayı içerisinde 8 farklı oyunu Denizlili sanatseverler ile buluşturacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ekim ayı programında, '39 Basamak' ‘Masallar Diyarı' ‘Bir Deli'nin Hatıra Defteri' '80 Günde Dünya Gezisi' ve ‘Geç Kalanlar'; Genç Denizli Tiyatro Kulübü ise ‘Kulaktan Kulağa', ‘Skeç Fabrikası' ve ‘Çehov Kısa Oyunları' adlı oyunlarıyla ile Denizlililer için sahne alacak. Program hakkında detaylı bilgi, rezervasyon ve e-bilet işlemleri için http://tiyatro.denizli.bel.tr adresinden bilgi alınabilir.

Başkan Zolan vatandaşları tiyatroya davet etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni sezonda oyunlarının kapalı gişe olarak sergileneceğine inandığını belirterek, “Denizli'nin kültürel hayatında çok önemli bir renk olan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü'nün birbirinden değerli oyunlarını izlemeye tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Denizli, Ekim ayı içerisinde de çok güzel oyunları izleyecek” dedi.