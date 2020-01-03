Denizli Büyükşehir Belediyesi son 5 yıldır evsizlere kapılarını açmaya devam ediyor

Son 5 yıldır şefkat elini uzattığı konukların kış mevsimi boyunca gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Havaların soğumasıyla birlikte başlayan uygulamayla kış mevsimi boyunca kendilerine sıcak bir mekan tahsis edilen evsiz vatandaşların barınma ve gıda ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kış mevsiminin dondurucu soğuklarına karşı son 5 yıldır uyguladığı barınma programı kapsamında evsiz vatandaşlar kış mevsimi boyunca misafir ediliyor. Kış aylarını sokakta geçirmek zorunda kalan vatandaşların Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları gerekirken, ihtiyacı bulunanlar yapılacak incelemenin ardından kış ayları boyunca misafir edilebilecek. Bunun yanında ALO 153 ya da 0 (258) 280 25 60 numaralı telefona yapılacak ihbarla da sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara ulaşılarak istekleri halinde misafir edilebilecek.

"Sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı bizlere bildirin"

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Soğuk havalarda sokaklarda yaşamak zorunda kalan hemşehrilerimize sıcak bir mekan imkanı verip, hayatlarını daha kolay kılmak için sürdürdüğümüz projemize 5 yıldan bu yana devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her vatandaşımıza temas etmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimden isteğim sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı bizlere bildirin. Denizlimizde kimse sahipsiz kalmasın" dedi.