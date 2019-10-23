Denizli Büyükşehir Belediyesi UKAY 2019 Kongresi'ne katıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çanakkale'de düzenlenen 10. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi'ne katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile birlikte Çanakkale'de düzenlenen 10. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi'ne katıldı. Sürdürülebilir bir çevre anlayışı içerisinde mevcut çevresel sorunların bilimsel yaklaşımlarla tartışıldığı, çözüm önerilerinin ortaya konulduğu, pratikteki uygulamaların ve karşılıklı deneyimlerin konuşulduğu kongrede, sanayi-üniversite-kamu-belediye-sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da UKAY 2019 Kongresi'ne "Denizli'deki Atık Yönetiminde Büyükşehir Belediyesinin Rolü" başlıklı bildiri ile katılım sağladı. Atık yönetimi ile ilgili faaliyetleri, mevcut katı atık bertaraf tesisleri ve aktarma istasyonlarının bilgilerini içeren sunum ilgiyle takip edildi.