Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde HES Kodu dönemi

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışan personel ile ziyaret ve işlem yapacak vatandaşlara yönelik HES kodu sorgulama dönemi başlattı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesis girişlerine termal tabletler yerleştirerek ateş ölçümlerini temassız bir şekilde yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi de söz konusu karara göre hizmet binalarında “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması üzerinden HES kodu 9sorguluyor. Pandemi kurallarına göre vatandaşların HES kodları kontrol edildikten sonra belediyeye girişlerine izin veriliyor.