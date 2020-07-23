Denizli Büyükşehir Belediyesinde ‘sıfır atık' dönemi

"Sıfır Atık Yönetim Sistemi" projesi Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm bina ve yerleşkelerinde uygulanmaya başladı. Sıfır atık kumbaraları ile atıkların kaynağında ayrıştırılacağı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm bina ve yerleşkelerinde uygulanmaya başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi geri dönüşümü olan atıkların türlerine göre ayrılarak biriktirilmesi için tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirdi. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasıyla çevre kirliliğinin önlenmesi, bertaraf tesislerinin ömrünün uzatılması, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor.

Eğitim çalışmaları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, proje kapsamında eğitim çalışmalarına da devam ediyor. Korana virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle tüm Denizli Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik ‘Sıfır Atık Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi' online olarak veriliyor.

"Yurdun en temiz kenti Denizli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'ni Büyükşehir Belediyesi olarak uygulamaya geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle uygulanan projeye büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en çevreci, en sağlıklı ve en temiz kenti unvanını taşımanın verdiği sorumluluğun bilincinde olarak çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz verilmediği ve geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli için tüm personelimizle beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."