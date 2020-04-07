Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden online spor hizmeti

Büyükşehir belediyesinin sosyal medya hesaplarından pilates eğitimleri veriliyor.

Denizli'de yaz ve kış olmak üzere iki farklı dönemde on binlerce kişiye ücretsiz spor kursları veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce korona virüs tedbirleri kapsamında spor kurslarını askıya almıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi evde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi için 'Evde Kal, Evde Spor Var' sloganıyla online spor hizmeti başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde ilk pilates eğitimi video çekimleri yapılarak yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi Pilates Eğitmeni Özlem Sarıca tarafından verilen eğitim, Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 dakika süren başlangıç eğitim videosu Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Evde kalın hareketsiz kalmayın"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüs tedbirleri kapsamında birçok alanda farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlara işbirliği içinde vatandaşların korona virüsten etkilenmemesi için sahada olduklarının altını çizen Başkan Zolan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. 'Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın' diyoruz. İşte bu kapsamda evde kalan vatandaşlarımızın daha kaliteli zaman geçirmesi için 'Evde Kal, Evde Spor Var' sloganıyla online spor hizmeti başlattık. Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın, hareketsiz kalmayın. Buna benzer online çalışmalarımız olacak. İnşallah bu zor günleri birlikte atlatacağız."