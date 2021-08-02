Denizli Büyükşehir Belediyesinden sosyal medyadaki asılsız iftiralara tepki

Konuyla ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada; “Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu günlerde Denizli'mizde de birlik ve beraberliğimize gölge düşürecek, maksatlı, manipülatif ve asparagas haberler özellikle sosyal medya yolu ile paylaşılmaktadır. Kahraman arkadaşlarımızla, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte canımızı ortaya koyup ateşle mücadele ederken, Denizli'mizin merkezinde ve bazı ilçelerimizde içme suyumuz ile ilgili toplu zehirlenmeler ve halk sağlığını olumsuz etkileyen vakalar yaşandığına dair iftiralar tamamen gerçek dışıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyumuzu 7 gün 24 saat kontrol ediyoruz. Şu anda hastanelerimizde hiçbir vaka bulunmamaktadır. Lütfen bu tür paylaşımlar yapan fitnecilere itibar edilmesin” ifadelerine yer verildi.