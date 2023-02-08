Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 24 yardım tırı deprem bölgesine gitti

Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, bölgeye toplamda 24 adet yardım malzemeleri taşıyan tır gönderdi. Denizlililer deprem bölgesine yardım malzemesi göndermek için birbiriyle yarıştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından tüm imkanlarıyla başlattığı seferberlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede önceki gün gece yarısı, ilk yardım malzemeleri taşıyan tırı deprem bölgesine uğurlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 farklı noktada oluşturduğu yardım malzemeleri teslim noktalarında aralıksız çalışmaya devam ediyor. Vatandaşların göndermek için birbiriyle yarıştığı yardım malzemeleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi EGS Kongre ve Kültür Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler İtfaiye Şubesi altında toplanarak paketlendi. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan gıda ürünleri, battaniye, kışlık kıyafet, polar, çocuk kıyafeti, çocuk bezi, mama, ısıtıcı ve hijyen malzemesi gibi yardım malzemeleri tırlara yüklenerek Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda peyderpey deprem bölgesine sevk edildi.

Denizli'nin kalbi afetzedeler için çarpıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yardım malzemeleri teslim noktalarını sık sık ziyaret ederek afetzedeler için tek yürek olan Denizlilere teşekkür etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Zolan, “Bugüne kadar toplanan 24 tır dolusu yardım malzemesini Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD koordinesinde deprem bölgesine sevk ettik. Vatandaşlarımız depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak için çok yoğun ilgi gösteriyor. Denizli'miz 7'den 70'e bu büyük afette tek yürek olup deprem bölgesine destek olmak için canla başla çalışıyor, Allah'ım herkesten razı olsun. İnşallah depremin yaralarını hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.